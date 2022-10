Como, scontro auto moto in via Oltrecolle: ferito un uomo di 42 anni

Giornata nera per i motociclisti a Como. Dopo l'incidente in via D'Annunzio intorno alle 18.30 in via Oltrecolle (Lora) davanti al cimitero un altro scontro tra un'auto e una moto. Le dinamiche sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, insieme a un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo. L'uomo ferito, un 42enne è stato soccorso in codice giallo e quindi non sarebbe in pericolo di vita.