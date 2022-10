Incidente oggi 3 ottobre 2022 a Como, in via D'Annunzio: erano circa le 16 quando una macchina e una moto si sono scontrate. L'impatto, secondo alcune testimonianze in loco, sarebbe avvenuto in fase di sorpasso. Saranno i carabinieri, prontamente intervenuti, a ricostruire ufficialmente le dinamiche del sinistro. Sul posto i soccorsi del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo. Si attendono aggiornamenti.