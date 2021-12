San Fedele Intelvi, incidente nella notte: interviene l'elisoccorso. Gravissimo un 30enne

È accaduto nella notte tra il 10 e l'11 dicembre a San Fedele Intelvi intorno a mezzanotte e mezza in via Provinciale 120. Per motivi e dinamiche ancora da stabilire un'auto è finita violentemente contro un ostacolo. Giunti sul posto in codice rosso un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso decollato da Villa Guardia. Segnalato solo un ferito, un 30enne che è stato portato con l'elicottero all'Ospedale Circolo di Varese sempre in codice rosso dove è atterrato all'1.51. È stato ricoverato in gravi condizioni. Attendiamo aggiornamneti dagli organi ufficiali. Sul posto anche i carabinieri di Menaggio.