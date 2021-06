Merone, colpo di sonno alla guida: auto invade la corsia opposta. Un ferito

È accaduto in via Manzoni, sul posto ambulanza e polizia locale

È accaduto oggi 9 giugno intorno alle 11 in via Alessandro Manzoni all'altezza del civico 30 a Merone. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni in loco una macchina che dalla frazione di Casletto stava andando verso Merone è uscita fuori strada, invadendo la corsia opposta dove stava transitando un altro veicolo. L'uomo si è visto arrivare addosso la macchina ma è riuscito a evitare l'impatto frontale andando a sbattare contro un marciapiede. Il conducennte della macchina che è uscita fuori strada è stato portato via dall'ambulanza ma non sembrerebbe aver riportato ferite gravi e avrebbe detto di aver avuto un colpo di sonno. L'incidente è ora segnalato come codice giallo. L'uomo alla guida dell'altra macchina sembrerebbe illeso. Si attende comunque la ricostruzione ufficiale dell'incidente della polizia locale che è intervenuta sul posto.