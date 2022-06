Incidente sul lavoro oggi 9 giugno a Faggeto Lario in località Palanzo intorno alle 17.30. Un trattore si è ribaltato ed è rimasto ferito un uomo di 33 anni. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i soccorsi del 118. L'uomo è stato portato in ospedale in codice rosso dall'elisoccorso decollato da Milano. Si attendono le ricostruzioni ufficiali dell'incidente.