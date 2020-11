Como, anziana di 81 anni investita in viale Rosselli a Como

È accaduto oggi, 9 novembre intorno alle ore 11.27 in viale Fratelli Rosselli. Una donna è stata investita da un'auto in transito ed è stata portata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. Ancora da chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità dell'incidente. Sul posto i vigili urbani e i carabinieri di Como, un'automedica e l'ambulanza. La signora investita, secondo le prime informazioni, avrebbe 81 anni.