Como piazza del Popolo, incidente al passaggio a livello: soccorsa una donna

È accaduto poco fa intorno alle 12.20 a Como piazza del Popolo, in prossimità del passaggio a livello. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da stabilire. Due le auto coinvolte: una Volswagen e una Bmw. L'incidente è segnalato come codice giallo sulla piattaforma di Areu (Agenzia Regionale Emergenze e Urgenze) e ad essere soccorsa dalla Croce Rossa una donna di 49 anni, ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto oltre all'ambulanza anche la polizia locale che ricostruirà le dinamiche del fatto. In aggiornamento.