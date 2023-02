Incidente nella notte a Bregnano, auto sfonda recinzione: feriti tre giovani

Incidente nella notte del 4 febbraio 2023 a Bregnano. Un'auto con a bordo tre giovani (un ragazzo di 28 anni e due ragazze di 21) è uscita di strada ed è andata a impattare contro una recinzione in cemento sfondandola. Da chiarire la dinamica dell'incidente che è al vaglio dei carabinieri di Cantù. Nell'incidente l'auto si è ribaltata e i tre giovani sono rimasti feriti ma nessuno di loro è in pericolo di vita. Sul posto a due ambulanze della Croce Azzurra di Cadorago e della Croce Rossa di Lomazzo sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo del sinistro.