Tragico incidente a Carbonate: morto un motociclista di 32 anni

Un altro tragico incidente, questa volta a Carbonate. Un'auto e una moto si sono scontrate in via Damiano Chiesa poco prima delle ore 18 del 2 giugno 2021. Il 32enne che guidava la moto è morto praticamente sul colpo. A nulla sono serviti i soccorsi della Croce Rossa di Varese e dell'elisoccorso del 118 di Como. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 32enne. Coinvolta nell'incidente anche una donna di 31 anni della quale non si conoscono al momento le condizioni. Spetta ai carabinieri della compagnia di Cantù ricostruire la dinamica del tragico sinistro e stabilire le responsabilità.