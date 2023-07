Terrore in galleria, pullman in fiamme in autostrada a Genova: 37 turisti comaschi in ospedale

Il pullman, che trasportava turisti lombardi (comaschi per la precisione) era di ritorno dalle Cinque Terre, ha preso fuoco per motivi da chiarire poco prima delle 17,30 di ieri domenica 9 luglio nel tratto tra Genova Nervi e Recco (km 15+100), all'interno della galleria Monte Giugo: la galleria è molto lunga ed è successo nel tratto finale del tunnel in direzione Genova.

Decine di persone intossicate: in 37 (tra cui un bambino e una donna incinta) sono state portate negli ospedali genovesi, tra San Martino, Villa Scassi e Galliera. Una donna si è procurata una frattura mentre scendeva dal mezzo in fiamme. Il più grave è l'autista del pullman, costretto a ricorrere alla camera iperbarica.

Come riportano i colleghi di GenovaToday nel lungo servizio dedicato a questa tragedia sfiorata, il pullman ha preso fuoco mentre si stava dirigendo verso Genova. In serata, dopo le 22,30, l'autostrada è stata riaperta - sempre in entrambe le direzioni - con 4 km di coda e il traffico verso Genova che scorre su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta, per consentire le verifiche all'interno della galleria da parte di tecnici specializzati.

Intervento lungo e complicato per i vigili del fuoco

L'incendio nella prima parte della serata è stato spento: il bilancio, oltre alle interminabili ore di coda e di disagi, è di un pullman completamente carbonizzato e 37 persone in ospedale, sentitesi male per aver respirato fumo e per lo spavento.

L'intervento dei vigili del fuoco è stato complicato e delicato: i mezzi, per raggiungere il punto interessato nel minor tempo possibile e superare le auto ferme dietro al mezzo in fiamme (gli automobilisti sono dovuti uscire per dirigersi all'aperto a causa del fumo), sono dovuti entrare in autostrada contromano prendendo tutte le precauzioni del caso, usando poi un bypass interno alla galleria.