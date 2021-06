Due auto prendono fuoco a Como e Lomazzo

I vigili del fuoco di Como hanno dovuto intervenire per domare le fiamme che hanno coinvolto alcune auto. Il primo soccorso urgente è avvenuto alle 19.40 di ieri, domenica 27 giugno, per spegnere l'incendio che ha coinvolto un'auto in transito in via per San Fermo a Como. Nel secondo caso, alle 22.20, i pompieri sono intrevenuti per la stessa ragione a Lomazzo, dove un'altra automobile in transito ha preso fuoco in via Fammette. In entrambi i casi non si segnalano feriti.