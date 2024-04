Cantù, scoperto un bivacco nel bosco con 1,3 kg di hashish

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Cantù hanno condotto una serie di controlli mirati nell'area del comune brianzolo, con particolare attenzione alla Frazione Cascina Amata e via Lazzaretto. Durante queste operazioni, è stato effettuato un importante ritrovamento. Nella zona boschiva adiacente alla "Cappella del Lazzaretto", i militari hanno scoperto due sacchetti in plastica contenenti quasi 1,3 chili di hashish, suddiviso in 11 panetti. Oltre alla droga, è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Il cosiddetto "bivacco della droga" è stato smatellato. Sono stati trovati evidenti segni di una fuga improvvisa da parte degli spacciatori, presumibilmente avvisati dell'arrivo dei numerosi carabinieri impiegati nella zona per i controlli.