Scivola in cerca di funghi su un sentiero sopra Gravedona: grave 54enne

Un uomo di 54 anni è stato soccorso oggi pomeriggio, 28 settembre, dopo essere scivolato nei boschi sopra Gravedona. Era uscito in cerca di funghi con il figlio, che ha subito chiesto aiuto. La centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza; attivati anche i tecnici della stazione di Dongo della XIX Delegazione Lariana, pronti a partire in piazzola per eventuale supporto alle operazioni. L’uomo è stato valutato, messo in sicurezza e trasportato in ospedale. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio. Il 54enne è stato portato all'ospedale Circolo di Varese in codice rosso.