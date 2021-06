Gravedona, scoppia la condotta idrica che porta alla diga di Livo: effetto geyser

Fuoriuscita di acqua in pressione oggi, sabato 19 giugno, dalla grossa condotta in località San Carlo, nell'alto lago che trasporta l'acqua dalla diga di Livo alla centrale idorelettrica nel comune di Gravedona attraverso il centro abitato di Naro. L'emergenza è scattata intorno alle 16.30. Sono in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco di Como, Menaggio e Dongo per risolvere la situazione con la messa in sicurezza con il blocco dellle valvole da parte di Edilpower.