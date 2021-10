Grande paura a Cantù, 21enne cade dal cavalcavia

Erano circa le due del pomeriggio di oggi, 14 ottobre quando è stata segnalata a Cantù la caduta da un cavalcavia di una persona, una giovane donna di 21 anni. Il cavalcavia si trova in Corso Europa.

Intervenuti con prontezza i soccorsi Areu in codice rosso: due ambulanze, un'automedica che hanno prestato le prime cure. Giunto anche l'elisoccorso partito da Como che ha poi trasportato, sempre in codice rosso, la giovane all'ospedale Niguarda di Milano. Massima riservatezza sulle sue condizioni anche se fonti autorevoli ci hanno informati che sarebbe ora in codice giallo, quindi non in pericolo di vita nonostante le condizioni restino serie.

Sul posto anche i carabinieri di Cantu'.