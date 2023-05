Gli crolla la strada sotto i piedi: ragazzo precipita a Brunate

Si trovava seduto su un muretto quando questo è crollato con tutta la strada. Il ragazzo, un 17enne, è precipitato nella riva sottostante. Un volo di qualche metro che gli è costato qualche ferita e lesione, ma fortunatamente non tanto gravi da metterne in pericolo la vita. Il ragazzo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal nucleo Soccorso speleo alpino fluviale. Il fatto è accaduto intorno alle ore 22. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.