Omicidio di via Giussani: arrestato un sospettato

Il settantenne Giuseppe Mazza viveva in auto. Non aveva una casa ma era forse troppo orgoglioso per chiedere aiuto. Nel quartiere era conosciuto, almeno di vista, dai residenti. Anche il parroco di Rebbio, Don Giusto Della Valle, giunto sul luogo dell'omicidio per dare l'estrema unzione all'uomo trovato morto in auto, ha raccontato di conoscerlo.

Giuseppe Mazza è stato trovato privo di vita nella sua macchina con il finestrino abbassato. Secondo le informazioni apprese dopo i primi rilievi delle forze dell'ordine, la vittima aveva un profondo taglio alla gola risultato fatale. Sulla scena del crimine non c'erano elementi che possano far pensare a una colluttazione, come se Giuseppe sia stato aggredito di sorpresa.

Arrestato un sospettato

La polizia della Questura di Como ha arrestato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine. Il 33enne è sospettato innanzitutto di essere il responsabile di due altre aggressioni avvenute sempre nella stessa giornata (11 agosto 2022): un bambino ferito a un braccio da una bottiglia, e un ragazzo ferito sempre da un coccio di vetro mentre camminava in via Giussani. Gli inquirenti dovranno capire se oltre a questi due episodi sia riconducibile all'arrestato anche l'omicidio di Giuseppe Mazza.