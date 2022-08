Como, ferito alla gola con un coccio di bottiglia: uomo muore in via Giussani

Un uomo è morto in via Giussani a Como nel pomeriggio dell'11 agosto 2022 dopo essere stato ferito alla gola. La ferita, dalle prime informazioni apprese, sarebbe stata inferta con un coccio di bottiglia. La gravità e la profondità della ferita non ha lasciato scampo all'uomo. In pochi minuti sono giunti sul posto i soccorsi, allertati da due motociclisti. Gli uomini della Croce Rossa di Grandate e il medico del 118 hanno tentato tutto il possibile per salvarlo, ma l'uomo, un italiano, è spirato sul posto. La polizia della Questura di Como sta seguendo le indagini per ricostruire la dinamica del fatto e rintracciare l'aggressore.