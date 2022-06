Giovane comasco tenta di togliersi la vita buttandosi dal ponte: salvato dai carabinieri

Un ragazzo di 19 anni della provincia di Como ha cercato di suicidarsi buttandosi da un ponte in Valsassina. Secondo quanto riferito dal giornale online LeccoToday, il giovane nella serata di ieri, venerdì 10 giugno, si è diretto presso il noto ponte della “Vittoria”, nel Comune di Cremeno, dove aveva preannunciato di volersi togliere la vita. Poco dopo le ore i carabinieri, allertati dai genitori del ragazzo, sono intervenuti riuscendo a rintracciare il ragazzo e a fermarlo prima che compiesse l'estremo gesto. I militari lo hanno fermato convincendolo a desistere e dopo averlo tranquillizato lo hanno portato in un punto più sicuro. IIl 19enne è stato affidato ai soccorsi del 118 e trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco per le cure e gli accertamenti del caso.