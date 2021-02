Cede il cestello e precipitano a terra: 2 giardinieri soccorsi ad Albiolo

Paura per due giardinieri di 28 e 39 anni caduti da diversi metri di altezza mentre lavoravano in un'area verde di Albiolo, in via Giuseppe Mazzini. I due giaridinieri stavano potando alcuni alberi dal cestello di un mezzo da lavoro elevatore. All'improvviso il cestello si è staccato e i due sono precipitati a terra. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 14 del 1 febbraio 2021. SUl posto sono intervenute un'auto medica e due ambulanze della Croce Rossa di Uggiate Trevano e di Olgiate Comasco, oltre ai vigili del fuoco di Como che hanno aiutato il personale del 118.

