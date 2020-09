Giardini a lago, ruba lo smartphone dalle mani del proprietario: denunciato 24enne

Ieri pomeriggio, 24 settembre, verso le 17 alcuni militari dell’Esercito Italiano e una pattuglia della Polizia Locale impegnata nel controllo dell’area dei giardini a lago, hanno raccolto la segnalazione di un uomo, un trentenne, a cui poco prima un giovane straniero aveva rubato lo smartphone. Il trentenne ha spiegato che il cellulare gli era stato sottratto con la forza mentre stava camminando tenendolo in mano, e che l’altro ragazzo si trovava dietro al monumento ai caduti.



Gli agenti della Polizia Locale, con i militari, hanno raggiunto l’autore del furto, un cittadino del Gambia di 24 anni, trovandolo in uno stato di forte agitazione.



Alla richiesta di mostrare un documento di identità il giovane ha esibito un permesso di soggiorno appena scaduto ma con appuntamento per il rinnovo in Questura nella giornata di oggi, quindi risultava autorizzato a soggiornare nel territorio italiano. L’autore del furto ha consegnato agli agenti lo smartphone appena rubato e dalla perquisizione non è risultato avere con sé armi o sostanze proibite.



Dopo averlo accompagnato in Comando per gli adempimenti del caso, è stato sentito il pm di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Como che ha disposto la denuncia per furto con strappo e il contestuale rilascio del responsabile.

