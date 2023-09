La Galleria del San Gottardo è stata chiusa a causa di una crepa di 25 metri

È stata chiusa in entrambe le direzioni la galleria autostradale del San Gottardo, sulla A2 in Svizzera. La causa è una crepa sul soffitto che dal pomeriggio di ieri 10 settembre ha creato dei disagi in quanto cadevano dal soffitto calcinacci. Non c'è stato nessun ferito ma il traffico è stato deviato sia sulla strada del San Bernardino, che sulla strada del Passo del San Gottardo. Inizialmente parlavano di riaprire la galleria nella mattinata di oggi ma poi hanno esteso la chiusura e al momento non è prevista una data o un orario specifico. Si deve attendere un nuovo avviso dopo le dovute verifiche.