Furto all'Esselunga di Camerlata: arrestato 50enne con un passato da criminale

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni, cittadino romeno senza fissa dimora, accusato di aver commesso un furto presso il supermercato Esselunga di Cà Merlata, situato in piazza Fisac. L'intervento delle volanti è stato richiesto intorno alle 15 di ieri, 4 aprile 2024, dall'addetto alla sicurezza interna del supermercato, che ha scoperto il 50enne mentre nascondeva circa 25 flaconi di un noto profumo per bucato, del valore di quasi 180 euro. L'uomo si è presentato alla cassa pagando solo una bottiglia d'acqua. La merce rubata è stata restituita al supermercato e l'uomo è stato condotto in questura, dove è stato identificato e successivamente arrestato per furto aggravato. La decisione di arrestarlo è stata presa considerando i suoi numerosi precedenti penali e di polizia, anche recenti. Il pm di turno è stato informato dell'arresto e ha ordinato il suo trattenimento presso le camere di sicurezza della questura, in attesa del processo.