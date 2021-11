Furto alla Coop di Lipomo: scassina la cassaforte e ruba 400 euro, ma viene arrestato

Furto alla Coop di Lipomo nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2021. Un uomo di 46 nni si è introdotto nel negozio di via Cantaluppi armato di arnesi da scasso, tra i quali un flessibile. Il malvivente è riuscito ad scassinare la cassaforte e a rubare circa 400 euro in contanti. Il ladro, però, ha fatto poca strada. Infatti, sul posto sono giunti prontamente i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Como allertati dall'attivzione dell'allarme. L'uomo è stato arrestato e trattenuto in cella fino al processo con rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata al Tribunale di Como.