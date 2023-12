Spacca un vetro d'auto per rubare: ladro arrestato in centro a Como

Alle 3 del mattino di venerdì 8 dicembre due pattuglie sono state inviate in via Italia Libera a Como, nei pressi dell’istituto scolastico “Caio Plinio” dove sono stati segnalati rumori di vetri infranti e un uomo che si allontanava, munito di un bastone. Gli agenti arrivati sul posto hanno prontamente individuato il soggetto segnalato, procedendo con il controllo e la perquisizione. Durante la perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso del bastone e di un dispositivo bluetooth, successivamente risultato rubato da un'auto parcheggiata in via Cadorna. Quest'ultima presentava il vetro anteriore destro infranto, presumibilmente danneggiato proprio con il bastone. L'uomo, successivamente identificato come un gambiano di 24 anni con precedenti penali e di polizia, è stato arrestato per furto aggravato. Attualmente, è trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima, programmato per sabato 9 dicembre 2023.