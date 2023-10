Hanno rubato profumi per 7mila euro in dieci diversi centri commerciali: denunciate

Due arresti e tre denunce: sono i risultati degli ultimi due giorni di attività di controllo che i carabinieri della compagnia di Cantù e della Tenenza di Mariano Comense hanno eseguito nei centri commerciali e nelle zone adiacenti.

Due ladre seriali

I carabinieri di Lurate Caccivio hanno denunciato in stato di libertà, per furto aggravato e tentato furto in concorso, due donne straniere di 22 e 25 anni, senza fissa dimora e pluripregiudicate. Le due straniere si sarebbero rese responsabili tra marzo ed aprile di quest’anno, di furti di profumi per 7mila euro e alcuni altri tentati furti, commessi in dieci sedi diverse, tra Piemonte e Lombardia, della stessa catena di centri commerciali.

Due arresti a Fino Mornasco

Nella giornata dell'11 ottobre 2023 i carabinieri di Fino Mornasco hanno arrestato per furto aggravato in concorso due cittadini stranieri, un uomo di 21anni, senza fissa dimora, pregiudicato e una donna di 35anni, senza fissa dimora, incensurata. I due stranieri sono stati fermati dal personale di vigilanza di un noto centro commerciale poiché avevano oltrepassato le casse senza pagare la merce, circa mille euro, che avevano nascosto dentro uno zaino e una borsa. I militari hanno accompagnato in caserma i due stranieri e dopo aver restituito la merce al supermercato li hanno arrestati. Nella mattinata successiva si è tenuto il processo al tribunale di Como, con la convalida dell’arresto e la condanna dei due stranieri.