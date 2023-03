Andavano a rubare con il monopattino: 2 arresti

Andavano rubare nelle abitazioni a bordo di monopattini. Due cittadini extracomunitari sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Merate (provincia di Lecco) con l'accusa di essere gli autori di numerosi furti portati a segno in abitazioni di sei province lombarde, quali Como, Lecco, Monza e Brianza, Bergamo, Milano e Varese. Secondo le prime informazioni ufficiali riportate da LeccoToday i due malviventi sono accusati anche di tentata rapina. Le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura della Repubblica di Lecco hanno portato non solo a identificare e arrestare i due ladri ma anche a recuperare refurtiva per un valore di 100mila euro. Per compiere i furti i due si spostavano utilizzando un monopattino a bordo del quale raggiungevano le abitazioni prescelte e con i quali, poi, fuggivano.