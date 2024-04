Furti a Carimate, corsi di addestramento per i residenti: così imparano a fare le "ronde"

Un gruppo di residenti del consorzio Vedroni di Carimate ha deciso di partecipare a corsi di addestramento per imparare fa le "ronde". Si tratta di un'iniziativa organizzata a causa dell'eccessivo dilagare del fenomeno dei furti in abitazioni. "I carabinieri fanno un lavoro eccellente - commenta Francesco Moretti, vicepresidente del consorzio Vedroni e attuale consigliere comunale di minoranza per il centrodestra a Carimate - ma non possono essere onnipresenti. Purtroppo, però, la piaga dei furti è diventata esasperante e così abbiamo deciso di dare il nostro contributo partecipando a passeggiate notturne durante le quali andiamo in giro con la torcia e segnaliamo eventuali situazioni sospette. Per farlo in totale sicurezza abbiamo deciso di organizzare corsi che vengono tenuti da operatori specializzati e abilitati".

Non si tratta, però, di imparare particolari tecniche per intervenire in sostituzione delle forze dell'ordine. Ci tiene a precisarlo bene Moretti: "Impariamo a riconoscere segnali di pericolo e a comunicare nel modo corretto e tempestivo con la nostra vigilanza privata e con le forze dell'ordine. Non andiamo in giro a fare gli sceriffi, ma passeggiamo con la torcia a tutte le ore della notte stando attenti a volti che non conosciamo o a rumori e movimenti sospetti".

Un sondaggio tra i cittadini di Vedroni (circa 70 abitazioni per un circa 250 abitanti in totale) ha portato alla luce che oltre la metà dei reati non vengono denunciati: "Solo il 40% dei residenti vittime di furti ha sporto denuncia. Gli altri hanno preferito non fare nulla,generalmente perché i ladri sono scappati senza compiere una vera e propria effrazione oppure perché dopo avere rotto un vetro o scassinato una porta sono fuggiti senza rubare nulla. La realtà, però, è che il fenomeno dei furti da queste parti ha assunto proporzioni che ci preoccupano molto e per questo vogliamo dare il nostro contributo". Ad oggi sono circa quindici i residenti di Vedroni che hanno dato la loro disponibilità a partecipare ai corsi che partiranno a breve.