Furti a raffica: controlli serrati dei carabinieri nell'Erbese

Visti i furti dello scorso fine settimana, nella zona dell’Erbese i carabinieri della compagnia di Como hanno iniziato una serie di serrati controlli sulle strade volte a fermare e a verificare l'eventuale presenza di soggetti sospetti riconducibili ad attività criminose, in special modo furti.

Nelle notti appena trascorse sono stati sottoposti a controllo centinaia di persone e anche se non sono stati individuati potenziali autori di furti o rapine, i controlli sono stati estremamente approfonditi, tanto da arrivare ad individuare consumatori di stupefacenti e sequestrare dosi di hashish. I controlli continueranno in modo serrato anche nei prossimi giorni, fine settimana compreso, sia per prevenzione sia per repressione. L'obiettivo eè anche quello di aumentare il senso di sicurezza percepita nei cittadini.