I funerali di Simone Ceccherini: oggi l'ultimo saluto a Monte Olimpino

Si svolgeranno oggi, 8 febbraio 2022, i funerali di Simone Ceccherini, il ragazzo di 21 anni morto nell'incidente avvenuto a Brienno, lungo la Statale Regina. Simone era in sella alla sua moto quando un'auto guidata da un uomo di 63 anni avrebbe invaso la corsia. Il violento urto frontale non ha lasciato scampo al giovane, morto poco dopo essere stato soccorso.

I funerali si svolgeranno nella chiesa di Monte Olimpino, il quartiere di Como dove Simone abitava con la sua famiglia. Gli amici saluteranno Simone in sella alle moto, proprio a ricordare anche la grande passione che il 21enne aveva per il motocross.