I funerali di Sasha alla chiesa di San Giuliano a Como

Si terranno oggi, giovedì 27 marzo, i funerali di Alexandr Nahmias, conosciuto da tutti come Sasha. Nella chiesa di San Giuliano, in via Monti a Como, amici e parenti daranno l'ultimo addio al giovane di 22 anni che ha perso la vita nell'incidente di Torno avvenuto domenica 24 marzo poco prima dell'alba.

Nel viso giovane e gentile di questo ragazzo si leggevano tanti sogni. Alexandr era il figlio di Elisabetta Patelli, ex consigliera comunale dei Verdi, e di Pierpaolo Nahmias, scomparso l'anno precedente dopo un improvviso malore. La sua vita non era stata priva di sfide difficili da affrontare, a cominciare dall'infanzia trascorsa in Russia, dove è passato da un orfanotrofio all'altro fino all'età di cinque anni, quando è stato adottato. L'ultima volta che ha visto gli amici è stata intorno alle 23 di sabato sera a Bellagio, dopo il suo turno di lavoro al pontile: hanno deciso di andare a mangiare qualcosa e di trascorrere del tempo insieme, senza preoccupazioni, come fanno tutti i ventenni, senza minimamente immaginare quello che sarebbe successo solo poche ore dopo.