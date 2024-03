Ennesima fuga dai domiciliari e maltrattamenti in famiglia: due arresti dei carabinieri a Cantù

Nella giornata di ieri, giovedì 29 febbraio, i carabinieri di Mariano Comense hanno arrestato due uomini e denunciato un terzo. Il primo riguarda un giovane marocchino, al quale erano stati sospesi gli arresti domiciliari per diverse evasioni di cui si era reso responsabile, che è stato quindi ricondotto in carcere.

Un’ulteriore ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura di Como, ha riguardato invece un cittadino dominicano di 36 anni, sempre di Mariano. L’uomo era stato più volte denunciato dai carabinieri per reati contro il patrimonio, contro la persona e maltrattamenti in famiglia. E’ stato quindi condotto dai carabinieri al Bassone dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 3 mesi come da sentenza

E ancora, nel pomeriggio di ieri un equipaggio dei carabinieri di Cermenate è stato infine inviato dalla Centrale Operativa di Cantù presso un supermercato di Mozzate, dove un 54enne cinese di Legnano aveva nascosto 9 bottiglie di superalcolici sotto il giubbotto. Oltrepassate le casse senza pagare, tuttavia una delle bottiglie gli è scivolata a terra ed è stato quindi colto sul fatto. L’uomo, già segnalato in passato per analoghi furti, è stato denunciato in stato di libertà per furto da carabinieri di Mozzate, competente territorialmente.