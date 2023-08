Frana di Blevio, la testimonianza di Ivana Spagna: "È venuta giù la montagna". Video

Ivana Spagna, la cantante famosa in tutta Italia (e non solo) e indiscussa protagonista dell'industria musicale vive proprio a Blevio, da oltre 20 anni. Ed è stata la stessa artista, dopo la frana dello scorso martedì, a postare sulla sua pagina Instagram un video dove fa vedere il crollo di una parte della montagna che ha creato la frana di fango e detriti. "È una cosa terribile. È folle questa cosa, dove c'era la strada è crollata la montagna".

La cantante ha raccontato a Mow che mentre era in casa aveva capito che non si trattava della solita pioggia e si era chiusa per bene in camera. A quel punto si sarebbe messa a pregare: "E sono stata fortunata: mi hanno ascoltata e sono qui a raccontarvelo". Due dei suoi gatti risultavano dispersi.