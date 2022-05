Fino Mornasco, urlano e litigano in strada, rissa a colpi di coltello: due feriti

Si sentivano delle urla ieri sera 19 maggio intorno alle ore 20.40 a Fino Mornasco in prossimità di un bar sulla Provinciale 27 (piazza Odescalchi).

Le grida sono state sentite da tantissime persone nei dintorni e dopo poco sono intervenute sul posto due ambulanze del 118, un'automedica e i carabinieri di Cantù. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) nella rissa sarebbero stati usati dei coltelli (arma bianca). Alcuni testimoni in loco avrebbero visto due uomini che litigavano, uno dei quali perdeva sangue dalla testa.

I due litiganti sono stati portati in ospedale: uno in codice giallo (media gravità) al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e l'altro in codice verde per dei controlli all'ospedlae di Cantù. I feriti sono sono due uomini di 55 e 56 anni. Al momento non è chiaro il motivo per cui sia nata la litigata.

Ricostruiranno le dinamiche della rissa i carabinieri di Cantù.