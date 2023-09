Controlli antidroga, Caimon il pastore belga la fiuta in una casa a Fino Mornasco

Era sottoposto a una misura sostitutiva del carcere, in affidamento ai servizi sociali ma negli scorsi giorni un 36enne di Fino Mornasco è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo presso la sua abitazione i carabinieri si sono presentati insieme a Caimon, un pastore belga dell'unità cinofila della guardia di finanza che ha fiutato subito qualcosa. Nell'appartamento sono stati trovati 10,7 grammi di hashish, 14,9 grammi di cocaina oltre a 490 euro e 80 franchi svizzeri e a dei telefoni cellulari.

Sempre nella stessa giornata nel corso di un’altra operazione antidroga, condotta dai militari di Lurago d’Erba in collaborazione con gli squadroni Cacciatori Calabria, nei boschi compresi nel Comune di Inverigo, tra Via Magni e Via Cattafame – Laghi Carpanea, hanno individuato, geolocalizzato e smantellato quattro bivacchi della droga..