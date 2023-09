Fermato in dogana con otre 200 grammi di cocaina nascosti in auto: arrestato

Viaggiava su un'auto con targa italiana quando è stato fermato, in entrata in Svizzera, lo scorso 11 settembre. L'uomo, un cittadino albanese di 30 anni e residente in Albania, è stato fermato al valico doganale di Ponte Faloppia a Novazzano dai collaboratori dell'UDSC. Dopo la perquisizione dell'auto sono stati trovati 220 grammi di cocaina abilmente occultati. L'uomo è stato arrestato dalla polizia cantonale e l'ipotesi di reato nei confronti del 30enne è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.