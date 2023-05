False fatture: confiscati beni per 115mila euro a un imprenditore di Turate

Annotava e riportava in dichiarazione costi inesistenti per centinaia di migliaia di euro attraverso l'uso di fatture per operazioni inesistenti. Nei guai è finito un imprenditore titolare di una società di Turate installazione di macchine ed apparecchiature industriali. I militari della guardia di finanza della compagnia di Olgiate Comasco hanno dato esecuzione a una sentenza irrevocabile di condanna emessa dal Tribunale di Como con la quale è stata disposta la confisca di beni per un valore pari a oltre 115mila euro. L'uomo, tra l'altro, è stato condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione. La condanna prevede anche l’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese e l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Le indagini e gli approfondimenti di polizia economico-finanziaria, a suo tempo svolti, avevano preso avvio a seguito ad una mirata verifica fiscale, condotta dai finanzieri di Olgiate Comasco. Gli elementi raccolti a carico dell'imprenditore gli sono costati il rinvio a giudizio. I beni confiscati sono costituiti da una unità immobiliare in piena proprietà, situata a Turate.