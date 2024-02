Evade dai domiciliari: 18enne riportato in carcere al Bassone

Non una sola, ma per ben tre volte i carabinieri non lo avevano trovato a casa nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Così questa mattina 29 marzo i militari di Mariano Comense sono andati a Arosio, dove risiede, e lo hanno arrestato. Il giovane 18enne di origini marocchine la scorsa estate si era reso responsabile di varie rapine e le indagini, sempre condotte dai carabinieri di Mariano, avevano confermato le sue responsabilità e per questo il 2 settembre 2023 era stato arrestato. Il 29 dicembre scorso la decisione di concedere i domiciliari che però non ha rispettato e questo gli è costato il rientro al Bassone a Como.