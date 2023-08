Como, estradato dalla Svizzera il cuoco mafioso

E' stato rintacciato in Svizzera, arrestato ed estradato in Italia. L'uomo, 45enne italiano ma residente oltre confine, di professione faceva il cuoco ma in realtà era un mafioso. Le forze dell'ordine in ambito Schengen lo stavano cercando dopo che nell'ottobre 2022 la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Catanzaro ha emesso il provvedimento di ordine di carcerazione. L'uomo è accusato di una serie di reati di stampo mafioso commessi in Calabria e Lombardia, oltre che in altri Paesi esteri. E' stato catturato in Svizzera e consegnato il 22 agosto 2023 alla polizia di frontiera di Como-Ponte Chiasso, che lo ha arrestato e trasferito alla casa circondariale di Voghera.