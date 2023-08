Ricercato da oltre 4 mesi, era in Svizzera: estradato 31enne

Lo cercavano dallo scorso marzo, da quando la procura generale della Repubblica della Corte d’Appello di Trento aveva emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà. Era scattato quindi l'ordine di arresto nei confronti di un cittadino romeno di 31 anni, in Italia senza una dimora.

L’uomo ricercato anche in ambito Schengen, è stato catturato in Svizzera dalle Autorità Elvetiche e estradato in Italia in data 22 agosto con consegna alla polizia di frontiera di Como-Ponte Chiasso, che lo ha arrestato portandolo al Bassone.

L’uomo doveva espiare una pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per furto aggravato e furto in abitazione, fatti commessi dal 2015 al 2019 a Bolzano e provincia.