Condannato per mafia: estradato dalla Svizzera e arrestato a Como Ponte Chiasso

È stato estradato e arrestato lo scorso 2 gennaio 2024 dalla polizia di frontiera di Como Ponte Chiasso. Sull'uomo, un 30enne di Lecce, pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce. È stato rintracciato in Svizzera dalle autorità elvetiche a seguito del mandato di cattura in ambito Schengen. Ora è stato trasportato al carcere Opera di Milano dove dovrà scontare 4 anni e 6 mesi per reati di stampo mafioso come estorsione, rapina e altro.