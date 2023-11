Estradato a Ponte Chiasso l'uomo che ha rubato un Rolex Daytona da 60mila euro

È stato estradato lo scorso 2 novembre alla frontiera di Como-Ponte Chiasso un cittadino palestinese di 32 anni.

L'uomo era finito a San Vittore ad agosto, arrestato dalla squadra mobile per una rapina ai danni di un giovane in centro a Milano. Il 32enne, insieme a un complice, aveva strappato dal polso della vittima un prezioso Rolex Daytona da 60mila euro. Poi i due erano fuggiti in monopattino. Pochi giorni dopo è stato rintracciato, come riportano i colleghi di MilanoToday, dagli agenti in zona Lambrate, con il Rolex al polso. Arrestato nuovamente e portato a San Vittore, aveva avuto una lite con un altro detenuto.

Per questo motivo, a causa delle ferite riportate, era stato necessario ricoverarlo all'ospedale San Paolo di Milano. In questa occasione era riuscito a eludere la sorveglianza e a scappare dalla finestra del bagno della sua camera. Nel seguirlo un agente di 28 anni della polizia penitenziaria, Carmine De Rosa, era caduto in una intercapedine tra la palazzina e il giardinetto finendo in coma farmacologico a causa del trauma cranico e delle fratture alle vertebre cervicali.

Il 32enne palestinese, dopo la fuga dall'ospedale, era riuscito a scappare ma è stato infine rintracciato in Svizzera e estradato dalle autorità elvetiche. Ora si trova al Bassone a Como, a disposizione dell'autorità giudiziaria.