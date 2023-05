Lo cercavano da due anni, si era nascosto in Svizzera: 26enne estradato e arrestato

Era ricercato dal 2021 quando il tribunale di Torino aveva emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per un 26enne italiano nato a Genova.

L’uomo, ricercato anche in ambito Schengen, è stato catturato in Svizzera e estradato in Italia con consegna alla polizia di Frontiera di Como-Ponte Chiasso, che lo ha arrestato.

Il giovane, condannato per furto aggravato (e altro), dovrà scontare la pena residua di 2 anni,10 mesi e 17 giorni di reclusione tradotta nell'arresto di 6 mesi e 1.520 euro di multa.

Alcuni reati, commessi anche quando ancora minorenne, sono stati commessi dal 2012 al 2018 nel torinese..

L'uomo è stato quindi portato al Bassone.