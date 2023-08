L'estate delle tragedie: morto un escursionista sui Piani di Bobbio

Ancora una tragedia sulle montagne che sovrastano il Lago di Como, in questa estate dove sono stati davvero tanti i morti. Un 77enne che era in escursione sui Piani di Bobbio, nel territorio comunale di Barzio, è precipitato durante una scalata ed è morto. Le informazioni sono ancora scarse ma purtoppo è certo che l'uomo abbia perso la vita.

L'allarme ai soccorsi è scattato alle ore 12.15 di oggi, giovedì 24 agosto. Sul luogo della caduta si sono subito portati i tecnici del Soccorso alpino (Cnsas XIX delegazione lariana), l'elicottero di Areu decollato da Sondrio e i vigili del fuoco. Allertati anche i carabinieri. Purtroppo per l'uomo non c'è stato però più nulla da fare: i soccorritori lo avrebbero trovato già senza vita. Non sono ancora note le cause del decesso, se un malore o le ferite riportate a seguito dell'impatto a terra.