Ponte Chiasso, "esplode" un camion in dogana

Dogana commerciale chiusa, i camion e i tir stanno formando una lunga coda verso la A9 dove ci sono già lunghe colonne tra Como Centro e Brogeda. Come ci ha segnalato la nostra lettrice Ramona intorno a mezzogiorno: "C'è stata l'esplosione di un camion nella dogana a Chiasso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo che il camion ha preso fuoco, sono scoppiati alcuni pneumatici (qui i video) e il rumore si è sentito in tutta la zona: per questo la prima impressione dei testiomoni è stata quella di un'esplosione. La colonna di fumo è altissima e ben visibile da chilometri di distanza. Le fiamme avrebbero sfiorato anche altri tir in coda. La polizia cantonale ha spiegato in un comunicato che il rogo è partito da un veicolo pesante parcheggiato sul piazzale della dogana commerciale di Chiasso-Brogeda intaccando quindi un secondo camion posizionato a pochi metri. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia comunale di Chiasso nonché i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM). Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso. A titolo precauzionale, l'area interessata è stata evacuata. A causa della fitta coltre di fumo, i residenti nella zona sono invitati a chiudere porte e finestre.