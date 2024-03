Escursionista cade e batte la testa sul sentiero: intervento del soccorso alpino lariano

Interventi di oggi domenica 24 marzo per la delegazione Lariana del Soccorso alpino. Intorno al mezzogiorno varie squadre sono state inviate sulla strada di montagna che collega il paese di Civate (Lecco) con San Pietro al Monte: al centro dell'intervento c'era un uomo di 61 anni che, cadendo, ha sbattuto a terra e si è ferito. Sul posto si sono portati i volontari della Croce Rossa di Galbiate, i vigili del fuoco. La persona è stata trasportata a valle dai tecnici e affidata alle cure dei sanitari: arrivata in ospedale, fortunatamente le sue condizioni non si sono rivelate preoccupanti.

A Comerio (Varese), lungo il sentiero 10, le squadre sono state attivate in un intervento per un malore che ha colpito un uomo di 50 anni. Intervenuto anche l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Legnano in codice giallo. Cinque i tecnici impegnati, tra cui un medico del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco.