Erba, vuole uccidersi con i gas di scarico dell'auto: all'arrivo dei soccorsi fugge via

Allarme nella mattina del 29 agosto a Erba per un tentato suicidio. Un uomo era in sosta nella sua macchina in via Carducci quando è stato notato nel tentativo di togliersi la vita con i gas di scarico. Subito si sono mobilitati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti polizia locale, vigili del fuoco, un'automedica e un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba. All'arrivo dei soccorsi, però, l'uomo ha fatto in tempo a fuggire. Sentendo le sirene dell'ambulanza, infatti, ha preferito allontanarsi velocemente.