Notte da far west a Erba, spari davanti alla pizzeria d'asporto: colpite le vetrine

Nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio alcuni spari hanno raggiunto le vetrine di una pizzeria d'asporto a Erba, in via Battisti. Secondo quanto è stato possibile ricostruire i colpi sono stati uditi poco prima di mezzanotte da alcune persone che abitano in zona. È stato però il titolare, un uomo di 37 anni, ad accorgersi dei fori dei proiettili sulle vetrine e a chiamare i carabinieri la mattina dopo. I colpi sparati sarebbero almeno 6 e i buchi sono stati coperti con dei cartelli. I carabinieri di Como indagano e prenderanno in considerazione anche le immagini della videocamere di sicurezza. In aggiornamento.