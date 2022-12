Fermato 45enne di Alserio con qualche grammo di droga in auto: il "grosso" lo teneva in casa

Lo hanno fermato a Erba sulla sua auto e dopo il controllo il conducente, un uomo di 45 anni residente a Alserio, è stato trovato in possesso di 3,12 grammi di cocaina e 5,76 di marijuana. La squadra molbile della questura di Como ha continuato la perquisizione anche a casa dell'uomo e qui è stata trovata altra droga e materiale per il confezionamento. Si trattava di 178, 9 grammi di cocaina, 219,30 di marijuana, 50 pastiglie di MDMA/Ecstasy e 134,79 di hashish oltre a bilancini di precisione e una macchina per la messa sottovuoto.

L'uomo è stato srrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, al termine delle formalità di rito, è stato portato al Bassone in attesa di giudizio.