Continua a drogarsi anche in comunità: trasferito in carcere al Bassone

Stava scontando 1 anno di reclusione in una comunità terapeutica di Como per reati legati allo spaccio di droga ma non rispettava le regole. Così ieri 15 marzo, su disposizioni del Giudice di Sorveglianza di Varese, il 30enne siciliano è stato trasferito in carcere dalla polizia di Stato. La decisione del Giudice è frutto delle segnalazioni da cui è emerso che la condotta dell’uomo non è mai stata consona alle regole della struttura dove era stato posto in affidamento. Dal giorno del suo ingresso, infatti, il 30enne ha continuato a assumere stupefacenti e a mostrare comportamenti poco collaborativi, rifiutando di inserirsi nelle dinamiche della comunità e dimostrando così di non voler seguire il percorso di recupero.

Gli agenti della squadra mobile di Como lo hanno pertanto prelevato dalla comunità comasca dove si trovava per portarlo al Bassone, dove terminerà di scontare la sua pena.